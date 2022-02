Gabon: l’ONG «Les fils du pays» à la rescousse des étudiants grévistes de l’ENS

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans un élan de solidarité que les membres de l’ONG Les fils du pays ont effectué une descente sur le terrain du côté de l’École normale supérieure (ENS), le samedi 12 février 2022. Occasion pour Thierry Makando, le président de cette plateforme de s’imprégner de la situation des étudiants grévistes afin d’être un énième messager de leurs doléances auprès des autorités gouvernementales.

Exclus en décembre 2020 de l’Ecole normale supérieure (ENS) pour avoir participé à une grève estudiantine, 4 jeunes compatriotes inscrits en classe de master 1 philosophie ont entamé une grève de la faim le lundi 22 novembre 2021. Ces étudiants exigent des responsables de leur école la tenue d’un nouveau conseil de discipline afin de les réintégrer dans les effectifs dudit établissement. Près de trois mois après, leur situation demeure au statu-quo.

C’est à cet effet que Thierry Makando, président de l’ONG les fils du pays a pris l’initiative de rencontrer ces quatres compatriotes. Ne pouvant rester insensible à la situation de ces jeunes, l’association, en plus du soutien moral, a apporté avec elle des vivres de première nécessité pour marquer une fois de plus son soutien aux personnes vulnérables. Après un long échange entre les membres de l’association et ces étudiants, la plateforme a pris acte des faits et a promis prendre attache avec les décideurs dans l’espoir de trouver un dénouement heureux à cette situation.

Une rencontre qui n’a pas laissé Thierry Makando, insensible, lequel va déployer ses moyens afin que des pourparlers entre les deux parties soient engagés. « A travers cette sortie, l’association tient à attirer l’attention des autorités sur les problèmes existant dans nos universités et grandes écoles, le tout dans le but de restaurer un climat social convivial entre les responsables de ces établissements supérieurs, les enseignants et les étudiants» a-t-il déclaré.

L’initiative s’inscrit dans la volonté de l’ONG de soutenir les populations exposées à de nombreuses difficultés et ce encore plus depuis l’avènement de la crise sanitaire liée au covid-19 au Gabon. Pour information, « Les Fils du Pays » a comme principal objectif, l’accompagnement des compatriotes dans l’amélioration de leurs conditions de vie en s’érigeant en soutien aux pouvoirs publics.