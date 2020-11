Gabon: l’ONG ACTE ACADEMY entend former des «ninjas de la technologie»

Organisation non gouvernementale (ONG) offrant un programme extrascolaire visant notamment à former une élite de « Ninjas des technologies » autour de la programmation et de la robotique, ACTE ACADEMY entend faire « découvrir les lois fondamentales des sciences » aux jeunes Gabonais. Portée par l’ambition de « développer et expérimenter des méthodes novatrices d’enseignement », l’ONG souhaite notamment mettre en évidence la relation entre « la science et l’art ».

Souhaitant faire découvrir son programme extrascolaire visant à former une élite de Ninjas des technologies autour de la programmation et de la robotique, l’Organisation non gouvernementale (ONG) ACTE ACADEMY, était ce samedi 14 novembre à Okala dans le sud de Libreville. Autour des thèmes liés à la technologie et à la robotique notamment, les membres de l’ONG ont su créer une véritable émulation.

En effet, offrant des formations diverses principalement aux jeunes non scolarisés et aux enseignants dans les domaines de l’informatique et du développement personnel et professionnel, l’ONG a dévoilé son offre à la fois innovante et ambitieuse. Consistant à créer une élite de « Ninjas des technologies », cette offre de formation s’inscrit dans la volonté pour l’ONG, de mettre en évidence la relation entre « la science et l’art ».

Ainsi, à travers un processus digne d’une école de samouraïs, les Tech Ninjas vont découvrir les lois fondamentales des sciences et comprendre l’application des mathématiques pour développer, à travers un processus créatif (ingénierie) et artistique, des technologies utiles à la société, tout en comprenant l’importance des sciences et mathématiques.

Avec pour ambition de « développer et expérimenter des méthodes novatrices d’enseignement », ACTE ACADEMY s’inscrit donc dans une dynamique créatrice. Consciente de l’importance des nouvelles technologies, l’ONG se veut donc être un modèle de développement des compétences axées sur la créativité, la réflexion critique, de la logique, la recherche et surtout de la collaboration. Une véritable révolution.