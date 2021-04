Gabon: l’ONEP dénonce un «licenciement économique abusif» à la GOC

Alors que la situation des déflatés des filiales de Gabon oil company (Goc) semblent être régularisée avec le paiement des soldes de tout compte aux 41 agents concernés, la pilule peine à passer. En effet, l’Organisation nationale des employés du Pétrole (Onep) a par le biais de son secrétaire général Sylvain Mayabi Binet, dénoncé un « licenciement économique abusif ».

À la suite des dénonciations faites à propos de l’absence d’accompagnement des mesures de licenciements des 41 employés de Gabon Oil Marketing (Gom), Gabon Oil Logistique & Services (Gls) et Gabon Engineering & Construction (Gec), la direction générale de la Gabon oil company a décidé de payer leurs droits. 4 mois cumulés qui auraient coûté pas moins de 230 millions FCFA, rapporte notre confrère Gabonreview.

Pourtant la racine du mal pourrait bien être ailleurs selon Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l’Onep. « Personne, ni les intéressés ni l’Onep ne sait de quoi étaient constitués ces émoluments et comment ceux-ci ont été calculés », a déploré le leader de cette organisation. Il faut dire que quelques disparités flagrantes dans la procédure de licenciement ont été soulevées aux premières heures de cette décision.

A ce propos, « l’Onep affirme que, jusqu’à ce jour, la décision administrative de l’Inspecteur spécial du travail n’a jamais été portée à la connaissance ni des travailleurs concernés ni de l’Onep. Et ce, malgré les demandes adressées au DG de la GOM, à l’Inspecteur spécial du travail et même au ministre du Travail », a-t-il précisé. Avant de poursuivre en affirmant clairement que « ces licenciements ont été faits en violation des dispositions légales en vigueur », a conclu Sylvain Mayabi Binet. Autant dire qu’on n’est pas sorti de l’auberge dans ce dossier où la ministre de l’emploi Madeleine Berre gagnerait à faire l’arbitrage.