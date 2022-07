Gabon: L’ONEC récompense les meilleurs mémoires des écoles de Commerce

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le jeudi 30 juin dernier que la première édition du concours Ordre national des experts comptables (ONEC) du meilleur mémoire des Écoles de commerce a connu son épilogue. Sur des dizaines de candidatures, seules Chancie Stovenne Langui Simanga, Hasna Djamila Okinda et Audrey Abogourin Asma respectivement 1ère, 2ème et 3ème places, ont été jugées dignes par le jury.

Véritable outil d’excellence dans notre pays de par la qualité de ses ressources humaines, l’Ordre national des experts comptables du Gabon n’est pas moins soucieux de la formation de l’élite de demain. C’est dans cette optique qu’une compétition ouverte à tous les étudiants des Écoles de commerce a été lancée afin de primer les meilleurs travaux sur les questions liées à la finance et à l’audit interne. Pour sa première édition, ledit concours a suscité l’engouement de plusieurs dizaines d’étudiants en fin de cycle.

Après des jours de correction, la délibération a eu lieu le jeudi 30 juin 2022 à l’occasion d’une cérémonie rehaussée par la présence du Ministère de l’Economie et de la Relance, d’une délégation de l’Office national de l’emploi, des membres de l’ONEC et du doyen des experts comptables du Gabon. Passés au crible par un jury soigneusement sélectionné, les travaux ont été tamisés sur plusieurs aspects pour n’en retenir que 3 mémoires tous portés par des étudiantes.

À la première place, Chancie Stovenne Langui Simanga, en fin de cycle à BGFI Business School a défendu le thème « évaluation du dispositif de contrôle permanent dans la gestion des garanties de crédits : Cas BGFIBank Gabon ». Pour sa part, Hasna Djamila Okinda, en fin de cycle à EM-Gabon a remporté la deuxième place avec le thème : « diagnostic du système de contrôle interne au sein d’une structure sanitaire : Cas de la Polyclinique Nour ». À la dernière marche du podium, Audrey Abogourin Asma, l’étudiante d’ITA, qui a planché sur le thème: « la gestion de crises de fonctionnement des sociétés commerciales dans l’espace OHADA ».



Créé pour soutenir la valorisation et l’employabilité chez les jeunes, le Concours des meilleurs mémoires des Écoles de Commerce (CMMEC) est un tremplin pour les jeunes diplômés. Une initiative de l’Ordre national des experts comptables du Gabon,qui est régi par la loi 022/2017 du 26 janvier 2018, avec pour mission principale « de contribuer au développement économique par la transmission de l’information financière fiable et, d’assurer la valorisation et la défense de la profession d’expert-comptable du Gabon sur le plan national et international », est-il indiqué dans ledit communiqué. Rendez-vous pris pour la prochaine édition.

