Gabon: l’ONEC présente la 3ème édition de son Tableau de l’Ordre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Comme il est de coutume, l’Ordre national des Experts Comptables du Gabon (ONEC) a lancé ce lundi 16 mai 2022 la 3ème édition du Tableau de l’ordre des experts comptables et commissaires aux comptes habilités à exercer ces deux professions en République Gabonaise. Un nouveau tableau qui a connu plusieurs améliorations tant sur la forme que dans le fond avec l’inscription de nouveaux adhérents.

En effet, la divulgation de ce tableau de l’ordre des experts comptables et commissaires aux comptes a été faite conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 022/2017, portant création de l’ONEC et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable en République gabonaise. Selon cette disposition « nul ne peut porter le titre d’expert-comptable agréé Cemac, ni en exercer la profession, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre ».

Il faut souligner que le lancement de cette 3ème édition du Tableau de l’ONEC intervient dans un contexte particulièrement difficile sur le plan économique. C’est d’ailleurs dans l’optique de contribuer au relèvement du niveau de croissance que l’assemblée générale annuelle du 9 avril 2022 que, l’ensemble des membres s’est dit relativement confiant sur « les capacités de résilience de leurs clients (PME/PMI) et partant de l’économie gabonaise pour relever les défis et identifier des nouvelles opportunités de création de valeur ajoutée ».

L’une des innovations de ce Tableau 2022 réside sans aucun doute dans l’inscription de nouveaux adhérents tous soumis par la loi et engagés sous serment à respecter le code de déontologie homologué par arrêté du Ministre de l’économie et publié dans le journal officiel. Par ailleurs, l’ONEC s’assure que l’obligation de formation continue annuelle de ses membres soit respectée et prépare le futur cadre pour un contrôle qualité de chaque dossier.