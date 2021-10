Gabon: l’ONEC annonce un concours du meilleur mémoire des écoles de commerce

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au cours d’une conférence ce mercredi 13 octobre 2021, les experts comptables membres de l’Organisation nationale des experts comptables du Gabon (ONEC) ont annoncé l’organisation prochaine d’un concours du meilleur mémoire des écoles de commerce de Libreville. Visant à favoriser l’émergence des meilleures pratiques managériales, identifier les étudiants à potentiel élevé mais également à offrir une vitrine à ces établissements d’enseignement supérieur qui forment lesdits étudiants, ce concours devrait ainsi favoriser une mutualisation des compétences.

C’est en présence de son Vice-président, Ngoua Anaclet, mais également de son secrétaire général, Adetona Yacouba et son vice-président du comité éducation-formation, Amadou Aimé, que l’Organisation nationale des experts comptables du Gabon (ONEC), a annoncé ce mercredi la tenue prochaine d’un « Concours du meilleur mémoire des écoles de commerce ». Visant principalement à favoriser l’émergence des meilleures pratiques managériales tout en identifiant les étudiants à potentiel élevé, ce concours est le premier du genre dans le pays.

En effet, bien décidé à poursuivre son rôle d’organisation professionnelle et ce, en passant par la formation et l’identification de jeunes talents, l’ONEC s’est donc mis en quête des meilleurs étudiants dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, de la gouvernance, du marketing et de la finance. Une initiative loin d’être anodine au regard du contexte économique actuel, qui nécessite un véritable changement de paradigme. Initiative qui pourrait également faciliter les modalités d’employabilité entre organisations publiques et organisations privées.

Dédié aux mémoires des étudiants de niveau Master 2 en Comptabilité, Audit, Gestion, Finance, Droit, issus des établissements reconnus d’utilité publique qui auront soutenu leurs mémoires entre le 31 décembre 2019 et le 10 décembre 2021, ce concours devrait donc susciter une véritable émulation. Fixée au plus tard au 17 décembre prochain, la fin des dépôts de dossier de candidature devrait ainsi précéder leur analyse par un jury composé d’experts qui décernera les prix aux projets les plus attractifs, le 26 janvier 2022.