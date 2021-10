Gabon: l’ONE récompense les lauréats de la 3ème édition de son programme «Business Booster»

Ecouter cet article Ecouter cet article

La maison de l’auto-entrepreneur située dans la commune d’Akanda a servi de cadre à la cérémonie de remise des prix aux 10 premiers lauréats de la 3ème édition du concours du plan d’affaires appelé « Business Booster » organisée par l’Office national de l’Emploi (ONE) soutenu par son partenaire Cyber School. Un concours qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage chez les jeunes.

C’est en présence de plusieurs autorités administratives que s’est déroulée cette cérémonie de remise de prix du concours « Business Booster » . Un concours qui avait pour objectif de former 20 000 jeunes dans le cadre d’un programme d’accompagnement à l’emploi d’ici le 30 juin 2023.

Lors de son discours de circonstance, le directeur général de l’Office national de l’Emploi Hans Ivala a procédé à une présentation exhaustive sur la stratégie de déploiement du dispositif d’aide à l’accès à l’emploi avant de procéder à la remise des parchemins. Il n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler l’objectif du programme « Business Booster ». « Ce concours est une opportunité supplémentaire offerte aux compatriotes de faciliter leur insertion professionnelle et leur autonomisation. C’est un moyen offert aux demandeurs d’emplois la possibilité de mieux structurer leur projet ou leur idée de projet à travers l’élaboration d’un business modèle » a-t-il indiqué.

En réaction, Nicole Obone Obiang, la doyenne des lauréats s’est dite satisfaite de ce type d’initiative qui facilite l’insertion des jeunes de toutes les localités. « Ce prix va servir à débuter mon activité. L’initiative est louable dans la mesure où elle vient soutenir les personnes en quête d’emploi sans distinction d’âge. On espère qu’elle sera pérenne et profitera à encore plus de compatriotes » a-t-elle déclaré.

A noter que le programme est à sa troisième édition et a déjà permis à bon nombre de personnes une facilitation d’accès à l’emploi. Un projet louable qui rentre dans le cadre du Plan d’accélération à la transformation (PAT) mis en place par le président de la République, Ali Bongo Ondimba.