Gabon: l’ONE inaugure son antenne dans l’Ogooué-Lolo

Engagé dans l’extension de son programme d’accompagnement à l’emploi inscrit dans le Programme d’Accélération et de la Transformation (PAT), l’Office national de l’emploi (ONE) a inauguré son antenne provinciale à Koulamoutou dans l’Ogooué-Lolo. Un déploiement stratégique qui a déjà permis d’enregistrer 78 demandeurs d’emploi et 36 personnes déjà formées dans l’entrepreneuriat.

C’est en présence de Hugues Mbadinga Madiya, de Jean Bosco Assingabagni, de Hans Landry Ivala, respectivement Ministre du Commerce,Gouverneur de la Province et Directeur Général du Service Public d’Emploi, qu’a eu lieu, le vendredi 3 février 2022, la cérémonie officielle d’inauguration de l’antenne provinciale de l’Office national de l’emploi. Un outil indispensable à l’accompagnement des demandeurs d’emplois vivant dans l’hinterland.

Pour ce faire, le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) et l’appui logistique de la Société des Bois de Lastourville (SBL) ont apporté leur soutien financier et technique à cette initiative. Notons que cet accompagnement a d’ores et déjà permis « la nomination de 5 porteurs d’idées d’entreprises sélectionnés localement, dans le cadre d’un programme d’incubation organisé par la nouvelle Antenne Régionale de l’Ogooué-Lolo (AROL) », est-il indiqué dans le communiqué de l’ONE.



Il s’agit de la énième antenne provinciale après celle de la province de la Nyanga en 2013. Pour information, 30 jeunes recensés dans ladite province ont bénéficié d’une formation sur le Business Model Canvas (BMC). Ainsi durant une semaine, ces jeunes ont pu être outillés sur la création d’entreprise et les stratégies de matérialisation de projets. « À ce jour, l’antenne régionale a déjà enregistré 78 demandeurs d’emploi, dont une majorité de femmes », a indiqué le chef d’antenne. Avec cette initiative, l’ONE et ses partenaires appuient le programme d’accompagnement à l’emploi inscrit dans le Programme d’Accélération et de la Transformation (PAT).