Gabon: l’ONDSC réceptionne une station de fitness à Sogatra

Réceptionnée par le directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture, Joannick Ngomo Obiang et son adjoint, Jérôme Efong Nzolo, cette station installée sur le plateau multisports de Sogatra, réalisée par l’équipementier spécialisée, Street-workout, devrait donc offrir à la jeunesse environnante de nouvelles perspectives et un espace favorisant la pratique du sport.

Regroupant aussi bien des équipements de gymnastique, de fitness et de musculation, cette station de fitness extérieure, installée dans la capitale gabonaise, résume donc la volonté de l’ONDSC de libéraliser la pratique du sport. Une belle initiative au regard du potentiel de la jeunesse gabonaise.