Gabon: l’ONDSC réceptionne en présence de Franck Nguema deux terrains multisports au Pk7

C’est ce lundi 21 septembre 2020 qu’a eu lieu la cérémonie de réception des deux terrains omnisports faisant partie du plateau sportif sis au quartier Pk 7 dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville. A cette occasion, le ministre des Sports, de la jeune chargé de la Vie associative, Franck Nguema accompagné du Directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), a appelé les riverains à prendre soin de ce joyau censé accueillir les futurs champions.

C’est en présence du ministre des Sports et du Directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture que s’est déroulée la cérémonie de réception des deux terrains multisports du plateau sportif du Pk 7. Franck Nguema et Joannick Ngomo Obiang ont pu constater la qualité des infrastructures construites par le maître d’œuvre, un prestataire expérimenté dans la conception des terrains sportifs. Les adeptes du football de salle, basket ball et même de tennis devraient ainsi trouver leur compte.

A ce propos, le membre du gouvernement a rappelé la portée de cette cérémonie. « Nous sommes ici au Pk7 pour la remise des clés par le maître d’ouvrage délégué qui nous livre ce magnifique plateau sportif pour les jeunes de ce quartier et des environs. Comme vous pouvez le constater, c’est un édifice de haut niveau où les jeunes pourront s’adonner à leurs activités sportives en toute sécurité et sérénité » a indiqué Franck Nguema. Lequel n’a pas manqué de préciser que l’objectif est de vulgariser les plateaux sportifs pour concentrer les jeunes sur des activités saines.

Concernant la sécurité au sein de ce site, Joannick Ngomo Obiang s’est voulu rassurant. « Les travaux vont se poursuivre sur une dizaine de jours pour la sécurisation. Autant pour les sportifs que pour les automobilistes. A ce sujet, des filets d’une hauteur de 10 mètres de haut seront mis en place justement pour éviter que les ballons et autres instruments utilisés ne traversent », a déclaré le directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture. Quant à la gestion, elle sera conjointement assurée par l’ONDS et les autorités municipales qui veilleront à la pérennité de cet édifice.

Pour sa part, le maire du 6eme arrondissement s’est félicité de la qualité des infrastructures reçues. Lesquelles répondent exactement aux attentes qui étaient les leurs pour occuper au mieux la jeunesse en proie à la délinquance juvénile. C’est d’ailleurs cette jeunesse que la première autorité de cet arrondissement a appelée à une gestion parcimonieuse de ce « joyau ». « Je voudrais dire aux jeunes d’en faire bon usage. Vous devez l’entretenir et le garder jalousement », a-t-il conclu. Pour information, ce plateau sportif sera complété avant inauguration officielle par un espace « Street work Out » le culturisme.