Gabon: l’ONDSC prêt à accompagner la mairie de Libreville pour la réhabilitation des aires de jeux

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce lundi 14 mars 2022 que s’est tenue la première session de travail de la commission ad-hoc chargée d’examiner le projet de construction et de réhabilitation des aires de jeux dans la commune de Libreville. Présidée par Serge William Akassaga, 1er adjoint au maire central, ladite rencontre a permis à la délégation de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) conduite par Joannick Ngomo Obiang de faire l’état des travaux réalisés et ceux en voie.

Après la levée de l’ensemble des mesures de riposte entérinant ainsi la reprise officielle des activités sportives, le projet de construction et de réhabilitation des aires de jeu et des plateaux sportifs reprend son cours. Mené par l’ONDSC, ce projet a pour objectif de doter tout le pays d’infrastructures sportives et aux normes, dans la perspective de pousser un grand nombre de Gabonais à la pratique du sport.

A pied d’œuvre pour la matérialisation de ces chantiers, l’ONDSC sous l’impulsion de son directeur général, Joannick Ngomo Obiang, s’est montré favorable à accompagner la mairie de Libreville. Cette dernière, sur instructions de Christine Mba Ndutume, a montré un intérêt pour la construction et réhabilitation des espaces de jeu dans le pays.



À cet effet, l’édile de la ville a effectué une visite de terrain, accompagnée du ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema, de son adjoint en charge des questions de Sport, Issa Malam Salatou et du directeur général de l’ONDSC, Joannick Ngomo Obiang afin de « toucher du doigt » les réalisations des plateaux multisports, qui, très prochainement seront mis à la disposition des jeunes des quartiers de Libreville.