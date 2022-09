Gabon: l’ONDSC, partenaire indéfectible de l’athlétisme national

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de ses missions régaliennes en l’occurrence accompagner le Sport local que Joannick Ngomo Obiang a initié une série de rencontres avec les acteurs du domaine toutes disciplines confondues. Occasion pour le Directeur général de l’Office national du développement du Sport et de la Culture (ONDSC) de réaffirmer son soutien à la Fédération gabonaise d’athlétisme (Fegaa).

Ne ménager aucun effort pour que l’athlétisme gabonais rayonne à l’échelle mondiale, c’est la lourde mission que s’est assigné de l’Office national du développement du Sport et de la Culture par l’entremise de son Directeur général qui s’est entretenu récemment avec le patron du domaine sportif susmentionné. Ensemble Joannick Ngomo Obiang et Anaclet Mathieu Taty ont scruté l’implémentation du Plan quadriennal 2020-2024 de la Fédération gabonaise d’athlétisme.

Cadre normatif devant donner un coup de pouce majeur pour le développement de l’athlétisme au Gabon, ledit outil entend mettre un accent particulier sur « la formation des cadres et dirigeants sportifs, des officiels et encadreurs techniques ». Le pôle administratif intègre de nouveaux statuts et un tout nouveau règlement intérieur qui devra être respecté à la lettre par les présidents de ligues provinciales récemment installées dans la quasi-totalité du pays.



Si ces éléments peuvent paraître assez éloignés, les deux hommes n’ont pas manqué de traiter les sujets d’actualité qui portent entre autres sur la préparation des athlètes gabonais au Run In Masuku encore connu comme le 10 Km de Franceville. Une compétition pédestre qui se tiendra le 17 septembre prochain dans le chef-lieu du Haut-Ogooué. À cet effet, l’ONDS a d’ores et déjà annoncé qu’elle prendra en charge les frais inhérents à la phase de préparation des coureurs affiliés à la Fegaa. Une annonce applaudie des deux mains par les bénéficiaires.