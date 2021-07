Gabon: l’ONDSC offre du matériel sportif à l’AS Flak

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 9 juillet 2021, l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a procédé à une remise officielle d’un important lot d’équipements sportifs aux jeunes de l’Association Sportive Likouala-Akébé (AS FLAK). C’est en présence du Contrôleur Budgétaire, Pélagie Mambounda, que le Directeur Général de l’Office, Joannick Ngomo Obiang que le don a été fait.

C’est en présence du Contrôleur Budgétaire, Pélagie Mambounda, que le Directeur Général de l’Office, Joannick Ngomo Obiang, a procédé à une remise officielle d’un important lot d’équipements sportifs aux jeunes de l’Association Sportive Likouala-Akébé (AS FLAK) au siège de l’ONDSC. Pour la circonstance, le club sportif s’est fait représenté par le Président Fondateur, Evariste Eboretsie Thou et le Secrétaire Général, Wenceslas Joël Alibela.

Le lot est composé de plusieurs jeux de maillots et shorts, des dizaines de paires de bas et des chasubles, ainsi que des ballons. Ce geste du Directeur Général de l’ONDSC est une réponse à la sollicitation de l’AS FLAK. Une association créée en août 2011 et affiliée à la Ligue de Football de l’Estuaire, qui organise chaque année au bénéfice des jeunes des 3ème et 4ème arrondissements de Libreville, un championnat des vacances, dont la 9ème édition débutera dans les prochaines semaines.

« Cette action rentre dans le cadre de la promotion du sport de masse, notamment dans les quartiers sous intégrés, une des missions de l’ONDSC, conformément à la vision Sport Pour Tous du Chef de l’Etat, S.E.Ali BONGO ONDIMBA, que nous sommes chargés de mettre en œuvre au quotidien », a souligné Joannick Ngomo Obiang, avant de demander aux bénéficiaires de prendre soin de ces équipements. Au terme de la cérémonie, le président fondateur de l’AS FLAK a adressé un mot de remerciement à l’ONDSC pour cette attention particulière, qui va assurément contribuer au développement de la pratique du football dans leurs quartiers respectifs.