Gabon: L’ONDSC lance un appel d’offres pour la construction de plateaux sportifs à Bitam et Oyem

L’Office national de développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a lancé l’appel d’offres national ouvert n° 001/MJS/ONDSC/2022 le samedi 2 juillet 2022 dans les colonnes du quotidien L’Union. Ledit marché public porte sur deux lots à savoir la construction d’un plateau sportif à Bitam mais également de la réhabilitation du Stade d’Akouakam sis à Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem.

Nouvellement outillé, l’Office national de développement du Sport et de la Culture n’a pas tardé à mettre le pied à l’étrier pour remplir sa mission régalienne qui en l’article 4 de la loi n°005/2022 du 27 avril 2022 vise à « financer le développement du sport et la promotion de la culture ». C’est dans cette optique que Joannick Ngomo Obiang, Directeur général de ladite structure a lancé l’appel d’offres national ouvert n° 001/MJS/ONDSC/2022 le samedi 2 juillet 2022.

Il s’agit d’un marché découpé en deux lots distincts à savoir les travaux de construction d’un plateau sportif à Bitam, chef-lieu du département du Ntem. Le deuxième lot vise à réhabiliter le plateau sportif du Stade d’Akouakam d’Oyem, chef-lieu du département du Woleu. Notons que les soumissionnaires à cet appel d’offres ouvert peuvent postuler pour les deux lots ou pour l’un d’eux uniquement.

Le marché est ouvert à tous les soumissionnaires non exclus expressément par l’article 93 du décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des marchés publics. Il est demandé aux soumissionnaires de retirer l’appel d’offres au siège social de l’Office national de développement du Sport et de la Culture sis aux 9 étages et ce, après le paiement non remboursable de 200.000 FCFA au trésor public. Un montant au rabais de 50% par lot pour les PME bénéficiant d’un agrément.

