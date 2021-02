Gabon: l’ONDSC et la Comilog s’allient pour la construction de plateaux sportifs à Moanda

Présente dans le Haut-Ogooué où elle prospecte en vue de la construction ou de la réhabilitation de plateaux sportifs, la délégation de l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) s’est rendue dans la commune de Moanda ce jeudi 28 janvier. Aux côtés notamment des responsables de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), la délégation a visité plusieurs espaces susceptibles d’accueillir ces plateaux multisports.

L’ambition de l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) de doter la jeunesse de l’intérieur du pays de plateaux sportifs modernes à l’image de ceux présents à Libreville, continue de germer. En effet, en mission de prospection dans les différentes provinces du pays, la délégation de l’Office conduite par Carméla Moussavou, a posé ses valises dans le Haut-Ogooué.

Après une visite dans la commune de Franceville un jour plus tôt où elle a notamment pu identifier les sites devant accueillir les deux plateaux sportifs de cette commune, celle-ci s’est rendue à Moanda dans la même optique. Accompagnée de l’édile de cette commune mais également des responsables de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), l’équipe de l’ONDSC a pu visiter plusieurs espaces susceptibles d’accueillir ces plateaux multisports.

Réalisées très prochainement avec le concours de la Comilog, très active en matière de RSE dans cette commune, ces plateaux sportifs devraient très vite voir le jour dans la ville minière. Renforçant un peu plus la volonté de l’exécutif de développer le Sport de masse, ces initiatives multiples de l’ONDSC, s’inscrivent on le rappelle, dans le cadre du vaste programme de construction, de réhabilitation et d’équipement des plateaux sportifs de proximité.