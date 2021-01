Gabon: l’ONDSC en inspection pour la construction des plateaux sportifs à Franceville

Désireuse de doter la jeunesse de l’intérieur du pays de plateaux sportifs à l’image de ceux déjà présents à Libreville, l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a lancé une mission de prospection il y a quelques jours. Partie du Woleu-Ntem où elle a notamment pu identifier le site devant abriter le futur plateau omnisport, celle-ci vient de poser ses valises à Franceville.

A pied d’œuvre pour le développement du sport au niveau national, l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) multiplie les initiatives. Après avoir quasiment bouclé les travaux de réhabilitation et de construction de plateaux sportifs dans le « Grand Libreville » comme en témoigne la livraison récente des plateaux de l’Université Omar Bongo (UOB), l’organe dirigé par Joannick Ngomo Obiang entend poursuivre son expansion à l’intérieur du pays.

Ainsi, après le Woleu-Ntem, où elle s’est notamment rendu à Bitam, Oyem et Mitzic, la délégation de l’Office conduite par Carméla Moussavou, s’est rendue à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. En effet, poursuivant sa mission de détection et d’identification des sites devant accueillir les futurs plateaux sportifs, la délégation de l’ONDSC, accompagnée de l’édile de la commune de Franceville, a pu visiter les deux principaux sites retenus.



Situé au quartier « Djamiti » dans le deuxième arrondissement, le premier site est un vaste espace en friche réservé dans l’un des nouveaux lotissements de la commune, tandis que le second est au deuxième arrondissement de Franceville, au quartier dit « La Caisse« . Devant permettre d’offrir aux jeunes de cette commune des aires de jeux aux normes, ces deux plateaux omnisports à venir s’inscrivent on le rappelle, dans le cadre du vaste programme de construction, de réhabilitation et d’équipement des plateaux sportifs de proximité mené par l’ONDSC.