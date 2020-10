Gabon: l’ONDSC disposé à soutenir la mairie d’Owendo pour la finition du plateau sportif communal

L’édile de la commune d’Owendo a reçu ce jeudi 29 octobre 2020 la visite du Directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC). A cet effet, Jeanne Mbagou et Joannick Ngomo Obiang ont échangé autour de la rénovation du plateau sportif construit par la municipalité au 1er arrondissement de ladite commune et dont la finition reste en suspens.

C’est dans l’optique d’offrir un cadre d’épanouissement aux résidants de la commune d’Owendo que Jeanne Mbagou s’est engagée à rencontrer les autorités en charge du sport afin de porter haut le plaidoyer d’une jeunesse en proie à la délinquance et aux pires vices. Ainsi, l’édile de la ville a eu ce jour une réunion de travail avec Joannick Ngomo Obiang, Directeur général de l’ONDSC.

Au coeur des échanges, plusieurs questions relatives à l’épanouissement de la jeunesse. Occasion pour la mairesse d’Owendo de solliciter l’accompagnement technique de l’Office national de développement du sport et de la culture, dans la finition des travaux du plateau sportif construit depuis des années au 1er arrondissement de la localité. A cela s’ajoute l’achat de tapis à installer sur le terrain de basketball, Volley-ball et de Handball.

S’inscrivant dans la même logique que Jeanne Mbagou, Joannick Ngomo Obiang s’est dit prêt à accompagner toute bonne volonté dont celle de la mairie. Une rencontre qui intervient près d’une semaine après l’audience accordée par le ministre des sports Franck Nguema qui avait rassuré son hôte sur l’appui du ministère dans le développement des infrastructures sportives. Pour information, l’ONDSC projette de déployer sur toute l’étendue du territoire plusieurs plateaux sportifs. Vivement que les autorités municipales mettent à disposition des terrains exploitables.