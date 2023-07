Gabon : l’ONDSC dévise avec les médaillés de l’Open d’Abidjan de Judo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Directeur général de l’Office national de développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a reçu en audience, ce mardi 18 juillet 2023, deux des judokas primés lors de l’Open d’Abidjan. Joannick Ngomo Obiang a devisé avec Terence Kouamba Poutoukou et Karen Agono Wora en présence de Me Hughes Désiré Boguikouma.

Auteurs d’un 6 sur 6 lors de l’Open d’Abidjan le 18 juin dernier, les judokas gabonais ont été honorés par le patron de l’Office national de développement du sport et de la culture. Une rencontre qui a permis à Joannick Ngomo Obiang de prendre le pouls de ces athlètes. Et de réaffirmer son engagement à les aider à continuer à hisser haut le drapeau du Gabon.

L’ONDSC engagé à soutenir le judo gabonais

Après avoir répondu présent aux différentes sollicitations de la Fédération gabonaise de judo (Fegajudo), l’ONDSC s’est dit prêt à pérenniser cette collaboration. « On œuvre au développement du sport gabonais et la performance. Aujourd’hui ils sont médaillés à plusieurs reprises. Il est tout naturellement de renouveler cet accompagnement », a indiqué Joannick Ngomo Obiang.

En réaction, le président de la Fegajudo, Me Hughes Désiré Boguikouma s’est dit reconnaissant pour les efforts consentis. « Nous avons tenu à remercier le Directeur général ONDSC car il nous a permis de participer à des compétitions internationales », a-t-il souligné. De l’Open de Luanda à celui d’Abidjan, le support technique et financier a été de mise.

Karen Agono Wora, Terence Kouamba Poutouka lors de la rencontre entre Joannick Ngomo Obiang © GMT

Les judokas déterminés à poursuivre dans cette dynamique positive

Après des mondiaux de judo décevants, les 6 athlètes engagés à l’Open d’Abidjan ont été revanchards. Résultat, Virginia Aymard,Fernand Nkero, Ursula Karène Agono Wora,Luc Manogho, Terence Junior Kouamba Poutoukou et Paul Kibikaï (-90kg) ont tous décroché une médaille. Des performances qui ont été saluées par l’ONDSC.

Représentants leurs pairs, Ursula Karène Agono Wora,Luc Manogho et Terence Junior Kouamba Poutoukou n’ont pas manqué de mettre en exergue les points d’achoppement à l’autorité. Le but étant de parfaire leur apprentissage au sommet de leur art. Cela passe par leur participation aux événements organisés. Lesquels permettent de glaner des points et de grimper au ranking mondial.