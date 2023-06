Gabon : l’OMS pour l’élimination du mercure dans les produits éclaircissants

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a, par le biais d’un bulletin daté du 14 juin 2023, appelé à lutter contre l’utilisation du mercure dans les produits éclaircissants. Selon le Représentant de l’organisme onusien, ledit produit constitue un danger réel pour la peau et ce, lorsque la dose réglementaire est dépassée.

À l’heure où le blanchiment de la peau est à la mode, il convient de mettre en garde les adeptes contre les effets secondaires. C’est en tout cas la substance du bulletin de l’OMS à propos du mercure dans les crèmes éclaircissantes commercialisées en Afrique. En vogue au Gabon, ces produits revêtent un aspect perfide.

En ce sens que pour une efficacité immédiate, les doses prescrites sont expressément dépassées. Pourtant l’OMS souligne que la dose réglementaire est de 1 mg au kg. Soit 1 partie par million(1 ppm). Malheureusement, certaines crèmes excédent. On évoque jusqu’à 33 000 mg par kg. En violation des prescriptions de la convention de Minamata que le Gabon a ratifié.

Une pratique qui représente un véritable danger pour la santé. Puisque de plus en plus de personnes au Gabon s’adonnent à la dépigmentation de la peau. Entrevue comme un critère de beauté. Doit-on rappeler que le mercure contenu dans les produits cosmétiques est finalement rejeté dans les eaux usées?

Résultat, il parvient dans l’environnement où il est méthylé. Puis pénètre dans la chaîne alimentaire sous forme de méthyl mercure hautement toxique chez les poissons. Les femmes enceintes consommant des poissons ayant ingéré du méthyl mercure prennent le risque de transmettre du mercure à leur fœtus.

Ce qui techniquement augmenterait les probabilités de troubles neurodéveloppementaux chez les nouveau-nés. À cet effet, Ludovic Bernaudat, chef de l’unité « Connaissances et risques » du service des produits chimiques et de la santé du Programme des nations-unies pour l’environnement est catégorique sur la portée dudit projet.

« Le projet permettra de réduire d’environ 50 % les rejets de mercure dans l’environnement dans les trois pays : 0,0043 tonne par an au Gabon, 1,395 tonne par an en Jamaïque et 1,5456 tonne par an au Sri Lanka », a-t-il indiqué. Les autorités en charge de la question devraient logiquement mettre les pare-feux afin de prévenir ces effets indésirables.

Aïcha Désirée Minkoh