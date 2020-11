Gabon: l’OMS envisage une formation des surveillants des portes d’entrée aériennes et maritimes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Gabon, accompagnée des équipes du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), a visité le 25 novembre dernier les principales portes d’entrée maritimes et aériennes. Objectif, renforcer la surveillance épidémiologique établie à ces points stratégiques afin d’appuyer la riposte.

l’ OMS intensifie ses efforts pour apporter une assistance technique au Gabon. De l’Aéroport International Léon Mba de Libreville en passant par le Port International d’Owendo, l’ancien port Sous-Régional appelé Port Mole, et le Port privé d’AKaye, une délégation conjointe d’experts de l’OMS Gabon et du Copil-Coronavirus a visité le dispositif de veille sanitaire mis en place sur tout le parcours emprunté par les voyageurs au départ comme à l’arrivée.

Conscient de ce que la surveillance épidémiologique aux portes d’entrée aériennes et maritimes demeure un pilier de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 conformément au règlement sanitaire international (RSI), il était question lors de cette mission d’évaluer les capacités requises aux portes d’entrées afin de circonscrire la propagation du virus.

Selon l’OMS, cette visite a entre autres permis de « mettre en exergue les efforts fournis quotidiennement par les différents services impliqués dans le contrôle sanitaire du flux des passagers à travers un mécanisme de gestion et d’échange d’informations pour une prise de décisions à temps réel ».En parlant de décisions, l’organe onusien accrédité au Gabon promet « l’organisation d’une formation pratique dans quelques jours à l’attention des prestataires au niveau des portes d’entrée aériennes et maritimes ». Une formation qui va également se déployer aux portes d’entrée terrestres et ferroviaires.