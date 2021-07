Gabon: Loïse Tamalgo nommé délégué général d’Eramet

Ecouter cet article Ecouter cet article

A 44 ans, le Burkinabè Loïse Tamalgo, ancien vice-président chargé des relations publiques pour l’Afrique subsaharienne de Huawei Northern Africa, vient de succéder à Gaëtan Halna du Fretay. C’est ce qui ressort d’un communiqué de la multinationale active dans le secteur minier publié ce lundi 12 juillet, et qui souligne notamment que ce dernier aura « pour mission de soutenir le développement des activités de Comilog et Setrag, dans le cadre du partenariat entre Eramet et l’État gabonais ».

En effet, disposant d’une vingtaine d’années d’expérience dans l’accompagnement de projets de développement socio-économiques et dans la mise en œuvre de partenariats et programmes de relations communautaires sur le continent, le nouvel homme fort de la RSE sera désormais chargé de cet aspect au Gabon. Il sera donc au coeur du processus Comilog 2020 et des différents projets qui sont mis en exergue dans cette optique à l’image des projets de développement locaux (PDL) évoqués récemment.

Représentant du groupe Eramet au Gabon, il s’attachera donc « à poursuivre activement les relations de confiance avec les autorités du pays, les services de l’État, les ONG et les représentations internationales » comme on peut le lire dans le communiqué. A noter que dans l’exercice de ses missions, Loïse Tamalgo devrait travailler sur la supervision directe du directeur général adjoint d’Eramet en charge de la division mines et métaux, Kleber Silva, et de la directrice développement durable et engagement d’entreprise, Virginie de Chassey.



Deuxième employeur privé du pays avec plus de 7700 emplois directs selon les données de 2020, le groupe Eramet, 2e producteur mondial de minerai de manganèse à travers sa filiale Comilog, vient donc, par cette nomination, renforcer son empreinte sociétale. Toute chose qui devrait intensifier ses relations avec les partenaires sociaux sur le plan national.