Gabon: Loïs Tamalgo fait le point des performances de Comilog et Setrag à Ossouka Raponda

Le vendredi 22 avril 2022 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre le Délégué général du Groupe Eramet Afrique, basé à Libreville, Loïse Tamalgo. Il était question pour ce dernier de présenter au chef du gouvernement les belles performances enregistrées en 2021 par les filiales du groupe minier en l’occurrence la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag).

En effet, au cours de cet échange, les deux personnalités ont fait un tour d’horizon des activités des filiales du groupe Eramet au Gabon mais aussi les perspectives, ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Il faut souligner que les deux entreprises ont engrangé de bons résultats notamment en matière de de production et de trafic.

Ainsi, la Comilog a réalisé au cours de l’année 2021 une production record de 7 millions de tonnes de manganèse et un résultat net de 89 milliards de FCFA. Faisant de Moanda la première mine de manganèse à haute teneur au monde. La Setrag par contre, a enregistré une croissance de chiffre d’affaires de +28%, soit 6,1 milliards de FCFA en 2021, contre 4,7 milliards de FCFA en 2020.

Pour rappel, le nouveau délégué général d’Eramet pour le continent africain a pour mission de soutenir le développement des activités des filiales au Gabon, au Sénégal et au Cameroun. Il garde, toutefois, ses fonctions actuelles au Gabon auprès de Comilog et de Setrag, dans le cadre du partenariat entre Eramet et l’État gabonais, renforcé en 2020 par la création de deux fonds RSE destinés à financer de nouveaux programmes au profit des populations du pays.