Gabon: l’OIF salue le leadership d’Ali Bongo en matière d’égalité des genres

En marge de la tenue du 35ème Congrès de la conférence internationale des barreaux (CIB) qui s’est déroulé ce mercredi 01 décembre 2021 à la Cour constitutionnelle, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo. Occasion pour les deux personnalités de revisiter la coopération entre le Gabon et cette organisation dans des domaines aussi divers que variés.

Au cours de cet entretien, le secrétaire général de l’OIF s’est félicité des bonnes relations de coopération qu’entretiennent cette organisation internationale et le Gabon. Elle n’a pas manqué de de saluer les avancées enregistrées par le Gabon en matière d’égalité des genres et de promotion de la femme. Des avancées matérialisées par l’adoption de plusieurs textes normatifs supprimant les discriminations à l’égard des femmes.

Lors de son allocution au 35ème Congrès de la conférence internationale des barreaux, Louise Mushikiwabo n’a pas manqué de vanter lesdites avancées. Je félicite le Gabon, qui a bien compris et qui agit pour montrer aux Gabonaises, aux Gabonais, aux Africains et au monde entier la force et l’energie positive des femme, a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, le chef de l’Etat s’est réjoui de cet échange qui s’est voulu très constructif pour le renforcement de la coopération entre le Gabon et l’OIF. « Dans l’espace francophone, le Gabon est considéré comme étant à la pointe du combat pour l’égalité femme-homme. Nous sommes disposés à partager notre expérience en la matière avec l’ensemble des membres de l’OIF » a indiqué Ali Bongo Ondimba.