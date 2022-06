Gabon: l’Ogooué-Maritime hôte de la caravane médico-militaire du 20 au 26 juin     

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 20 au 26 juin 2022, le service de santé militaire organise une caravane médico-militaire à travers la province de l’Ogooué-Maritime. Une opération qui vise à répondre aux besoins des populations de Port-gentil, Gamba et Omboué afin de leurs offrir de multiples soins mais aussi de les sensibiliser sur le VIH-Sida et l’hygiène bucco-dentaire.

Le service de santé militaire se déploieront du 20 au 26 juin dans la huitième province du pays en l’occurrence l’Ogooué-Maritime. Durant une semaine, la campagne les populations de Port-gentil, Gamba et Omboué auront droit à différents soins de santé gratuite qui leurs sont indispensables.

La manœuvre médico-militaire se poursuivra comme suite dans la capitale économique le service de santé militaire sera installé à la base navale de la marine nationale. Ainsi, des activités préventives seront menées tel que la sensibilisation sur le VIH-Sida, l’hygiène bucco-dentaire de même que la distribution de moustiquaires imprégnées mais aussi des activités curatives notamment stomatologie, médecine interne, pédiatrie, dermatologie pour ne citer que ceux-la.

S’agissant de Gamba chef-lieu du département de Ndougou un poste chirurgical et plusieurs spécialistes en double seront à l’hôpital départemental. Il faut dire qu’ il y aura deux équipes mobiles et une équipe réduite de spécialistes en stomatologie et santé publique qui silloneront Mayonami, Sette-cama et Rembo bongo afin d’assurer les activités préventives et éducatives.

La ville d’Omboué à son tour verra un poste médical avancé à l’hôpital départemental. Ainsi, deux équipes mobiles et une réduite de spécialiste iront à Saint-Anne dans le Fernan-vaz et dans le district de Ndougou. Notons qu’ en dehors du service militaire l’armée de terre, la marine nationale, l’armée de l’air, la gendarmerie nationale, l’aviation légère de armées, les forces de polices nationale, la direction générale de la maintenance automobile et de la formation participeront à cette manœuvre.

