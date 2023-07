Gabon : l’Observatoire national de la Femme désormais rattaché à la présidence de la République

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu, le lundi 26 juin 2023, sous la présidence du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a examiné et adopté certaines mesures, notamment celle visant à améliorer la gestion de l’Observatoire national de la femme ainsi que la mise en place de l’Observatoire national des droits de la femme désormais rattaché à la présidence de la République.

Présidé par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, le Conseil des ministre a entériné le projet de décret portant réorganisation de l’Observatoire national des droits de la femme (ONDF). Un projet qui vise à mettre en application les dispositions de la loi n°006/2021 du 06 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes. Il œuvre pour une prise en charge sociale, sanitaire, psychologique et judiciaire de toutes les victimes de violences.

Un rattachement stratégique

Ce projet de décret, selon le communiqué final du conseil de ministres a pour ambition de poursuivre les actions admises dans le cadre de la feuille de route du programme Gabon Égalité. Celui-ci lui confère des missions plus spécifiques et importantes nécessitant une révision d’ordre fonctionnel et structurel de cet organe. Ainsi, le gouvernement entend rendre plus efficace son action notamment en matière de matérialisation de ses missions.



C’est dans cet élan que le conseil a annoncé qu’« Au terme des dispositions dudit texte l’Observatoire National des Droits de la Femme est désormais rattaché à la Présidence de la République ». En effet, cette plateforme a été créée en 2012 pour la cause des violences et discriminations faites aux femmes. Car cette frange de la population représente 90 % des victimes de violences sexuelles. Il s’organise autour de deux organes à savoir le Conseil de l’Observatoire et la direction.