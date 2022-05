Gabon: livraison du bâtiment rénové de la filière hôtellerie et tourisme du CFEP Basile Ondimba

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 25 mai 2022, la Banque Mondiale, à travers l’unité de gestion du Projet de développement des compétences et de l’ employabilité ( Prodece) a procédé officiellement à la livraison des travaux de réhabilitation du Bâtiment de la filière hôtellerie et tourisme du Centre de formation et d’ enseignement professionnels ( CFEP) Basile Ondimba. Une rénovation qui permettra sans aucun doute d’offrir aux étudiants de cet établissement une formation de qualité dans un environnement moderne et sécurisé.

C’est en présence du ministre de la Formation professionnelle. Raphaël Ngazouze et du ministre du Tourisme Jean Norbert Diramba et du représentant du directeur général de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnel (ANFEP) Léandre Thomas Anoue Tourou Kiki que s’est déroulée cette cérémonie de livraison du bâtiment renouveau de la filière hôtellerie et tourisme. Une rénovation qui contribuera non seulement à l’ amélioration des conditions de formation des jeunes apprenants, mais aussi à la production des ressources financières propres à l’ établissement.

Entièrement financés par la Banque mondiale à travers son unité de gestion du Projet de développement des compétences et de l’ employabilité, ces travaux de rénovation devraient permettre de dynamiser l’ enseignement des quatre filières réhabilitées notamment la cuisine classique, la restauration, réceptionniste et pâtisserie.



Lors de son allocution, le ministre de la Formation professionnelle, tout en remerciant la Banque mondiale représentée par Alice Ouedraogo, a rappelé l’importance que revêt la mise à disposition de cette infrastructure qui participe à l’amélioration des conditions d’apprentissage des étudiants. « L’unité de gestion de développement de compétence et de l’employabilité a fortement contribué au résultat qui permet aujourd’hui à notre pays, le Gabon, de bénéficier de nombre d’installations modernes et futuristes. L’objectif final étant la formation qualitative des jeunes dans des conditions idoines pour faire face au défi de l’employabilité », a indiqué Raphaël Ngazouze.