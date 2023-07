Ecouter cet article Ecouter cet article

La journée mondiale de lutte contre l’hépatite célébrée le vendredi 28 juillet 2023 au Centre Hospitalier universitaire de Libreville aura été l’occasion de mettre en lumière les difficultés de prise en charge de cette pathologie. En effet, l’une d’elle est sans aucun doute l’absence gastro-enterologue à l’intérieur du pays rendant difficile la prise en charge des personnes infectées.

Placé sous le thème « un foie pour une vie » c’était également non seulement l’occasion de sensibiliser et dépister la population, mais aussi de faire le point de la situation du pays. Objectif mettre un terme à cette pathologie silencieuse qui frappe notre pays depuis plusieurs années.

Pas de gastro-entérologue à l’intérieur du pays !

Lors de son intervention, le président du réseau gabonais contre les hépatites virales a regretté les manquements du pays concernant cette pathologie. « La réalité, c’est que le problème des hépatites virales est un problème national et les gastro-entérologues sont tous à Libreville et ne sont pas déjà nombreux. A l’intérieur du pays, il n’y a que Port-gentil qui a un gastro-entérologue » a indiqué le Pr Itoudi Bignoumba.

Ainsi, de nombreux Gabonais sont contraints de rallier Libreville ou Port-Gentil pour avoir accès à un spécialiste de cette pathologie, et ce, avec tout ce que cela implique notamment logement, nourriture ainsi que tous les frais médicaux. Il faut souligner que pour le cas de notre pays, il n’existe pas de chiffres officiels concernant l’hépatite virale.

Des taux de prévalences inquiétantes !

« Pour l’hépatite C on a pas encore de chiffres nationaux, on a des prévalences que nous voyons à l’hôpital qui sont autour de 10% . En réalité, nous sommes dans une zone de haute endémicité comme la plupart des pays africaine », a révélé le président du réseau gabonais contre les hépatites virales. Des chiffres qui démontrent l’urgence d’une politique nationale de santé sur cette pathologie souvent découverte à un stade avancé.