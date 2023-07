Gabon : l’industrie du bois en progression de 611 milliards de FCFA entre 2018 et 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle une étude sur l’industrie forestière au Gabon élaborée par Ernst and Young et le Cabinet de réalisation d’études socio-économiques Mays Mouissi Consulting. Ainsi, selon les données de cette étude, cette filière aurait connu une hausse de 611 milliards entre 2018 et 2022.

En effet, cette étude menée sur instructions du ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des terres, Prof. Lee White, a pour objectif de mesurer l’impact dudit secteur sur le plan économique, fiscal et social de 2018 à 2022. Celle-ci a permis d’observer une considérable amélioration du chiffre d’affaires des industriels.

La transformation locale du bois, un facteur important

Il faut souligner qu’entre 2014 et 2022, le chiffre d’affaires de l’exploitation forestière a progressé de 231% passant de 28 milliards FCFA à 93 milliards FCFA. Le chiffre d’affaires de l’industrie forestière a progressé de 455 milliards FCFA pour s’établir à 611 milliards XAF en 2022. La plus forte progression du chiffre d’affaires est réalisée sur le segment placage qui a progressé de 525% entre 2014 et 2022.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette belle performance des industriels spécialisés dans le bois. Notamment, l’érection de la Zone d’investissements spéciale (ZIS) de Nkok qui a permis au Gabon d’attirer plus de 100 investisseurs et l’interdiction de l’exportation du bois sous forme de grumes. Elle a notamment permis au Gabon de passer d’une économie d’exportation des matières premières brutes à une économie favorisant la transformation locale du bois.

Sur le plan de la production, celle du placage est passée de 197.189 m3 en 2010 à 589.181 m3 en 2022. Entre 2018 et 2022, la production des usines de transformation de bois (UTB) installées dans la ZES de Nkok est passée de 135.710 m3 (environ 35% de la production nationale de placage) à 360.775 m3 (61% de la production nationale). Cela représente une hausse de 166% en 5 ans. En 2022, le Gabon s’est hissé au 6eme rang mondial des pays producteurs de feuilles de placage et au 1er rang en Afrique.