Gabon: l’Inde deuxième client en matière d’exportation

C’est ce que révèlent les chiffres de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDI). S’il ressort que l’Asie demeure le principal client du Gabon notamment avec la Chine en tête, l’Inde qui a récemment entrepris d’intensifier ses relations commerciales avec le pays a acheté pour 194,4 milliards de FCFA au terme des trois premiers mois de l’année 2022.

En effet, selon les données de la DGDDI, les exportations du Gabon à destination de ses premiers clients ont progressé de 113,7 %, pour s’établir à 1 276,5 milliards de FCFA. Avec 497,6 milliards de FCFA d’achats effectués par la Chine, ce pays demeure le premier partenaire économique du pays. Il est talonné par l’Inde 194,4 milliards de FCFA et d’autres pays tel que l’Espagne et la Corée du Sud.

Des performances consécutive à l’accroissement de la demande de pétrole brut, du bois scié et des ouvrages et du manganèse, conjuguée à l’augmentation des prix des matières premières, suite à la crise en Ukraine. Au niveau géographique, le continent asiatique (81,7 % des parts) reste le principal client du Gabon, suivi de l’Europe (16,8 % des parts) et de l’Afrique (1,0 % des parts).

Il faut souligner que la position occupée par l’Inde aujourd’hui pourrait se renforcer dans les prochaines années surtout après la signature le mardi 31 mai 2022 de deux mémorandums d’entente entre le Premier ministre gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda et le vice-président indien Venkaiah Naidu, venu au Gabon à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires indiens dans une mission de prospection.