Gabon: Linda Bongo, une magistrate Pdégiste ?

Au Gabon, certains hauts fonctionnaires de la justice n’hésitent pas à s’afficher au coloration du Parti démocratique gabonais (PDG). Au nombre de ceux-ci, Linda Bongo Ondimba qui, au mépris des dispositions de la Loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats, a foulé aux pieds la neutralité qui s’impose aux magistrats.

Magistrate, par ailleurs directrice des affaires sociales et de la protection de l’enfance auprès du ministère gabonais de la Justice, Linda Bongo Ondimba se présente comme une « justicière ». Une étiquette née de sa forte présence sur la toile. Pourtant, cette dernière se retrouve au cœur d’une affaire de partialité politique.

Linda Bongo, une magistrate politisée

Ouverte en grande pompe à la gare ferroviaire d’Owendo, la campagne d’Ali Bongo Ondimba a été marquée par des animations artistiques. Entre clichés époustouflants, la participation active de Linda Bongo Ondimba aux activités politiques du Parti démocratique gabonais. Un engagement qui porte atteinte au principe de neutralité.Lequel est consacré par la Loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats.

D’ailleurs l’article 15 de cette loi dispose que « toute manifestation de nature politique, est incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, est interdite aux magistrats, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique ». Écoeuré par cette situation, Me Anges Kevin Nzigou a dénoncé une violation flagrante de la loi.

L’avocat et candidat aux législatives au 6ème arrondissement de Libreville a souligné que « en choisissant de publier la photo d’une magistrate militante de son parti sur sa page Facebook, alors que la loi gabonaise interdit clairement aux magistrats d’exprimer une opinion politique, Ali Bongo affiche le dégoût qu’il a pour l’Etat de droit et l’absence de considération de la magistrature ». Une sortie poignante à la hauteur de l’exaspération.

Une exception à la loi reconnue à la demi-sœur d’Ali Bongo ?

Si cette disposition est des plus claires, Linda Bongo Ondimba semble jouir de passe-droit pour concilier l’inconciliable, sauf à dire qu’elle aurait bénéficié d’une dérogation exceptionnelle délimitée entre le 11 août et le 25 août 2023, période d’ouverture et fermeture de la campagne électorale. Sapristi !

Il est judicieux de préciser que sa filiation à la famille Bongo Ondimba ne saurait justifier son militantisme au PDG. Garant de déontologie des magistrats, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature est appelé à se saisir de la question. Doit-on rappeler que Jean De Dieu Moukagni Iwangou a été radié de la magistrature le 30 juin 2014 pour des faits similaires.