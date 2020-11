Gabon: l’IMSA lance une formation de community manager

Ils manient l’art sur les réseaux sociaux. Communément appelé les « CM », les community managers ont su s’imposer dans les entreprises et institutions désireuses de soigner leur image sur les réseaux sociaux. Ainsi, l’Institut de Management et des Sciences Appliquées (IMSA), en partenariat avec la jeune startup gabonaise Studios ENIGMA, propose au public une formation accélérée et certifiante en community management, les 16, 17 et 18 décembre prochains.

A l’heure où internet, dominé par les plateformes d’échanges telles que Facebook et Instagram, s’est imposé comme le métronome des rapports sociaux, la maîtrise de ces outils s’avère primordiale. Mieux encore, celle-ci devient vitale pour les entreprises, les institutions publiques et privées, de même que les personnalités publiques. L’enjeu est donc de savoir tirer son épingle du jeu dans ce qui peut sembler être un cafouillis inextricable.

Au terme de cette formation adressée aux professionnels, aux entrepreneurs, aux étudiants et à toute personne trouvant un intérêt à une gestion efficace des réseaux sociaux, les candidats sauront entre autres, configurer les réseaux sociaux, générer du trafic sans payer, définir une ligne éditoriale, animer une communauté, sponsoriser efficacement et bien plus encore.

La formation aura lieu les 16, 17 et 18 décembre 2020 dans l’enceinte de l’IMSA à la Cité Damas. Les frais d’inscription sont de 15.000 F CFA et la participation de 30.000 F CFA. Au terme de celle-ci, des certificats seront décernés aux participants. Pour toute information, contactez le 066 76 50 37. Le lien d’inscription https://cutt.ly/jg8oeun .