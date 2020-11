Gabon: l’IMSA annonce sa rentrée académique pour ce 30 novembre 2020

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce vendredi 13 novembre que l’Institut de management et des sciences appliquées (IMSA) a annoncé la rentrée des classes au sein de cet établissement pour le lundi 30 novembre 2020. Une reprise des activités pédagogiques dans un contexte de crise sanitaire qui avait perturbé le déroulement de l’année académique, qui sera marqué par l’organisation des séances gratuites de remise à niveau destinées à tous ses nouveaux inscrits de première année.

Reconnu par décret n°000812/MESRSTT/CAB-M et situé à la Cité Damas près de l’école publique, l’Institut de management et des sciences appliquées (IMSA) s’est imposé en quelques années comme une place de choix dans le paysage académique et scientifique du pays. Un dynamisme impulsé par son fondateur le Dr. Romuald Akendengue et qui a permis de tisser des partenariats avec des instituts de recherche, ainsi que des entreprises de la place.

Ainsi, pour cette rentrée académique 2020-2021, l’établissement supérieur entend proposer une offre de formation de qualité et répondre aux attentes de ses étudiants. C’est dans cette optique qu’elle organise des séances gratuites de remise à niveau destinées à tous ses nouveaux inscrits de première année. Une initiative motivée par les perturbations enregistrées l’année écoulée du fait de la pandémie de la Covid-19. « L’objectif est d’offrir à tous les nouveaux bacheliers quelques outils pédagogiques qui leur permettront d’entamer leur première année au supérieur sous de meilleures hospices », précise le Dr. Romuald Akendengué, président fondateur de l’IMSA.

Concernant son offre de formation, elle s’articule autour de deux principaux pôles, en l’occurrence les sciences appliquées avec ses deux bassins de filières que sont le Génie Biologique et Environnement et le Génie Informatique et Industriel. Le pôle Sciences de gestion et juridiques comprend quant à lui des filières telles que Management Juridique des Entreprises; Comptabilité, Contrôle et Audit; Logistique et Transports Internationaux ou encore Finances Banque et Assurance.