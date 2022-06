Gabon: l’IFG et Ibogazik lancent un appel à candidatures pour les cafés concerts

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Institut Français du Gabon en partenariat avec le bureau export des musiques gabonaises Ibogazick a lancé récemment un appel à candidatures pour les cafés-concerts. Une plateforme de promotion à destination des jeunes talents et des artistes confirmés qui peuvent avoir l’opportunité lors de performances live.

Pour y participer chaque artiste ou groupe de musiciens devra remplir un formulaire de candidature en fournissant une biographie écrite en ligne, une discographie, un plan de scène, une fiche technique, des liens audio et vidéos de prestation, des photos professionnelles et les liens des différents pages web de l’artiste Facebook et Youtube.

Ils devront également honorer un live professionnel de 1 heure 30 à 2 heures sur la nouvelle scène extérieure à l’Institut français. Il faut souligner que les candidatures retenues seront programmées lors de la prochaine saison des cafés concerts qui se déroulera de septembre à juillet 2023, un vendredi par mois de 19h à 20h30.

A cet effet, les artistes et les groupes de musique résidant au Gabon sont invités à compléter et envoyer le formulaire de candidature ci-dessous avant le 7 juillet à l’adresse mail suivante ibogazik@gmail.com.

Esther Kengue

