Gabon: l’IEF-PR prêt à accompagner le gouvernement dans le domaine de la lutte contre la corruption

Ce mardi 15 juin 2021 le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption a reçu en audience à son cabinet une délégation de l’Institut de l’économie et des finances Pôle Régional IEF-PR, conduite par son directeur général Thierry Mamadou Asnagar. S’il était question pour ce dernier de présenter au membre du gouvernement l’offre de formation offerte par cet institut, il a apporté quelques suggestions pour le renforcement de la transparence en matière de lutte contre la corruption.

Au cours de cet entretien, le responsable l’IEF-PR a tenu à présenter au ministre de la Promotion de la bonne gouvernance les missions de cette institution qui sont de former des cadres de l’administration économique et financière des Etats-membres de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), de participer à l’éclosion d’une véritable ingénierie économique et financière mais aussi de promouvoir l’intégration sous régionale.

Tout en se félicitant de la démarche entreprise par la direction générale de cette institution, Francis Nkea a indiqué que l’IEF-PR peut être un partenaire privilégié pour le renforcement des capacités du personnel du Ministère dont il a la charge. A cet effet, le membre du gouvernement a évoqué la possibilité d’envoyer des cadres suivre des formations diplômantes sur les thématiques telles que la lutte contre la corruption ou encore en matière d’évaluation des politiques publiques.

Dans le même ordre d’idées, Thierry Mamadou Asnagar a apporté quelques suggestions en matière de lutte contre la corruption. Il a réitéré la volonté de l’institution d’accompagner le Gabon dans la vulgarisation des instruments de transparence dans la gestion des finances publiques. Une proposition bien accueillie par le membre du gouvernement qui a évoqué à l’idée de la signature d’un partenariat pour concrétiser ce projet.