Gabon: Libreville, Port-Gentil, Moanda et Lambaréné seules villes touchées par la Covid-19

Le bilan de ce vendredi 29 janvier 2021 du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) fait état d’un total de 212 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Des cas positifs répartis sur 4 villes du pays, à savoir Libreville, Port-Gentil, Moanda et Lambaréné. De quoi interpeller les autorités sur les contrôles aux aéroports, ports et aux gares ferroviaires quand on sait que ces villes connaissent des activités pétrolières et minières qui font appel à des voyages réguliers.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que « 6 489 prélèvements effectués, nous avons enregistré 212 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 3.3% ». La répartition des cas actifs par province fait état de ce que seuls, Libreville, Port-Gentil, Moanda et Lambaréné sont actuellement touchées par la pandémie.

Des précisions chiffrées du Copil-Coronavirus qui doivent interpeller les autorités sanitaires et sécuritaires mais aussi le ministère des transports sur la nécessité de redoubler les contrôles aux aéroports aux ports de et dans les gares car trois des quatre localités qui comptabilisent des cas positifs actifs sont connues pour leur contingent de travailleurs pétroliers et miniers qui multiplient les voyages entre les trois localités. Certains employés de sociétés port-gentillaises habitent Libreville et d’autres travaillant à Moanda qui sont régulièrement dans la capitale.



Ces données pourraient par exemple amener le gouvernement à alléger l’heure du couvre-feu à 22 heures où à envisager de le lever dans certaines localités. Les villes de Makokou, Oyem, Tchibanga et Mouila pour ne citer que celles-là, n’ont pas enregistré depuis plusieurs mois de nouveaux cas de contamination à la Covid-19.