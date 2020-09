Gabon: Libreville hôte d’un séminaire Ohada sur la liquidation des entreprises

Du 10 au 11 septembre 2020 se tiendra à Libreville un séminaire de formation sous le thème « La liquidation des entreprises dans l’espace Ohada, état des réglementations, difficultés pratiques et, orientations jurisprudentielles ». Organisée par le Cabinet Yenore Consulting, ladite formation aura pour objectif d’outiller les participants sur les règles régissant la liquidation des entreprises ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette procédure.

À l’heure où l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada) opère des mutations nécessaires pour la mise en branle des mécanismes de cette tranche du droit , les acteurs économiques sont invités à s’arrimer aux nouvelles règles applicables aux entreprises en difficulté. C’est donc dans l’optique de « permettre aux participants de s’approprier les outils nécessaires à la maîtrise des règles encadrant la liquidation des biens des entreprises, les difficultés pratiques posées par cette procédure et, les solutions tant jurisprudentielles qu’issues des réformes récentes », que le cabinet Yenore Consulting organisera du 10 au 11 septembre prochain une importante formation juridique.

Destinée aux praticiens des procédures collectives, ladite formation placée sous le thème « La liquidation des entreprises dans l’espace OHADA, état des réglementations, difficultés pratiques et, orientations jurisprudentielles », sera animée par d’illustres experts du domaine venus du Gabon et de l’étranger. Il s’agit entre autres de Maître Jérémie Wambo, Avocat, Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et de Docteur Emmanuel Douglas Fotso Avocat au Barreau de Paris, Chargé d’enseignement en droit des procédures collectives à l’Université Sorbonne Paris Nord (France).

Au regard de la quintessence juridique qui devrait s’y dégager, les entreprises qui se veulent pérennes sont dès lors invitées à s’y faire représenter. Les organisateurs tiennent néanmoins à préciser que « la participation à la formation est subordonnée au paiement de la somme de 400 000 FCFA par participant. A partir de trois personnes appartenant à la même structure, le coût forfaitaire est de 1 000 000 FCFA, pour les trois », est-il précisé dans le communiqué officiel.