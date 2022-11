Gabon: Libreville hôte d’un atelier de production cinématographique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le siège d’Ogooué Labs a servi de cadre à un atelier de production cinématographique organisé conjointement avec l’Institut français du Gabon (IFG) et l’Institut Philippe Maury de l’audiovisuel et du cinéma. Une rencontre qui se tiendra sur une semaine et qui verra la participation de nombreux acteurs culturels, notamment, David Mboussou, conseiller du président de la République et réalisateur gabonais et la productrice française Cynthia Pinet des Petites Poupées Production.

Du mardi 8 au lundi 21 novembre 2022 se tiendra à Libreville un atelier de formation sur la production cinématographique. Lequel aura pour objectif l’apprentissage de l’élaboration d’un devis de production à partir d’un scénario ainsi que l’étude des possibilités de financements. Cette formation professionnelle délivrée gratuitement, est née de la collaboration David Mboussou, conseiller du président de la République et réalisateur gabonais entre la productrice française Cynthia Pinet.

L’idée de cette formation part du constat du manque de ressources techniques et humaines sur le continent africain et plus particulièrement au Gabon, face à l’essor et à la demande de contenus mettant en scène des protagonistes et des histoires ayant trait à ce continent. D’autant plus que sur la dernière décennie le nombre de tournages audiovisuels dans les pays d’Afrique s’est accru considérablement et pourrait encore croître de façon exponentielle dans les années futures.

En formant des techniciens gabonais à partir de cas concrets, il sera question de dispenser aux participants des connaissances théoriques mais surtout pratiques, connaissances essentielles au développement de l’industrie cinématographique gabonaise. Cette formation bénéficiera à des étudiants de l’Institut Philippe Maury de l’image et du son, à des techniciens de l’Institut Gabonais de l’Image et du Son (IGIS) ainsi qu’à une sélection de Gabonais professionnels ou aspirants professionnels, évoluant hors du circuit institutionnel et académique.