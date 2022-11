Gabon: Libreville hôte du One Planet Summit en mars 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 2022 qui se tient actuellement à Charm el-Cheikh en Egypte, le Gabon accueillera en mars 2023 le One Planet Summit dédié à la préservation des forêts tropicales. Une rencontre qui permettra de rassembler de nombreux décideurs de tous horizons afin d’identifier et d’accélérer des initiatives transformationnelles et le financement de solutions en faveur des enjeux forestiers..

En effet, à l’initiative du président français Emmanuel Macron et en coopération avec les Etats-Unis et la Chine, un événement One Planet à la COP27 a réuni des chefs d’Etat et de gouvernement et des ministres d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Au menu de cette rencontre l’enjeu des réserves vitales de carbone et de biodiversité et le lancement de nouveaux partenariats pour le climat et la biodiversité.

Occasion pour les participants, de réaffirmer leur volonté de protéger en priorité les réserves vitales de carbone et de biodiversité. A cet effet, ils ont annoncé la constitution de Partenariats pour la Conservation Positive (Positive Conservation Partnerships – PCP), avec pour objectif de conférer à ces réserves vitales de carbone et de biodiversité un statut particulier au niveau international, et de proposer aux Etats qui les abritent des contrats politiques et financiers leur permettant de garantir leur conservation. D’ailleurs la Colombie, le Gabon et les Philippines ont affirmé la volonté de s’engager dans ces Partenariats.

Acteur majeur dans la question de la préservation de la biodiversité, le Gabon par l’entremise de son chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et son homologue français ont annoncé la tenue en mars 2023 d’un sommet One Planet consacré aux enjeux forestiers. Ce sommet sera notamment l’occasion d’avancer de manière ambitieuse sur la préservation des forêts tropicales, qui sont au cœur des enjeux climat et biodiversité.