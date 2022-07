Gabon: Libreville hôte du Festival international du Film «allons au cinéma»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Vendredi 15 juillet dernier, le Maire de la Commune de Libreville Christine Mba Ndutume a reçu en audience les responsables du festival international du Film allons au cinéma (FIFAC). Occasion pour ces derniers de présenter ledit festival mais également d’annoncer sa tenue prochaine au Gabon.

C’est en présence du cinquième adjoint au Maire chargé des questions culturelles, Issa Malam Salatou, du directeur de cabinet Lucien Obame Enengbe et de plusieurs autres collaborateurs que s’est tenue cette rencontre avec la délégation du Festival international du film allons au cinéma (FIFAC) .

En effet, lors de cette rencontre avec la délégation du FIFAC qui était accompagnée pour l’occasion du cinéaste gabonais Amédée Pacôme Nkoulou, l’édile de Libreville a été édifié sur les différents enjeux qui les motivent à choisir la Gabon pour la seconde édition de cet événement. Il faut souligner que la première édition s’est déroulée dans la ville de Ouidah au Bénin.

Les responsables du FIFAC ont précisé que ces projections de films qui se feront en plein air seront suivies de temps d’échanges ainsi que de formations avec le public mais aussi les cinéphiles de Libreville et d’ailleurs. Ainsi, Christine Mba Ndutume a salué l’initiative et envisage faire de Libreville une véritable vitrine culturelle au prisme de plusieurs réalisations et productions.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp