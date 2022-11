Gabon: Libreville hôte du 1er sommet sur la médiation et le règlement des conflits

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 5 novembre 2022, l’auditorium du ministère des Eaux et forêts a servi de cadre à l’organisation du 1er sommet sur la médiation et le règlement des conflits avec pour thème « Tous unis contre la haine ». Organisée par l’ONG Agir pour la paix, cette rencontre qui s’est tenue sur une journée avait pour objectif de proposer des solutions visant à mettre un terme aux conflits non résolus.

C’est en présence d’un panel d’invités composé de journalistes, religieux, enseignants et experts des forces de défense et de sécurité, que les membres de l’ONG Agir pour la paix ont lancé ce 1er sommet portant sur la médiation et le règlement des conflits. Un rendez-vous qui a permis aux participants venus nombreux de faire le point sur les différentes crises que traverse le monde et les potentielles pistes de solutions afin qu’elles connaissent leur épilogue.

Cette rencontre a été l’occasion pour les panélistes d’échanger sur les conflits non résolus qui ont engendré de nouvelles tensions et se sont transformés en combat aux dimensions culturelles et religieuses. « La discrimination, les préjugés et les malentendus entre les membres de différentes civilisations alimentent de plus en plus les discours extrémistes qui peuvent être exploitées par des courants dangereux de xénophobie, de racisme ainsi que de sectarisme menaçant ainsi la paix des générations actuelles et futures », ont déclaré les organisateurs.

Toute chose qui oblige l’ONG Agir pour la paix à intensifier ses efforts en vue de renforcer sa capacité à résoudre les conflits en faisant notamment recours à la médiation et à la sensibilisation. Ainsi, les participants sont invités à mener des actions visant à rendre plus pragmatiques les différentes recommandations afin d’atteindre les résultats escomptés.

Pour information, Agir pour la paix est une ONG à but non lucratif qui œuvre pour la paix et le vivre ensemble. Cette dernière a été créée en octobre 2015 pour faire face à la montée exponentielle de la violence verbale dans une certaine presse écrite et dans les réseaux sociaux. Elle s’intègre en tant que partenaire et acteur national pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment l’ODD 16 relatif à la paix, la justice et les institutions efficaces.