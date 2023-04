Gabon: Libreville hôte des rencontres africaines du tourisme durable

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 5 au 6 mai se tiendra la première édition des Rencontres Africaines du Tourisme Durable (RATD) à Libreville. Un événement qui verra la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux avec pour objectif d’échanger sur des sujets relatifs au tourisme et de renforcer les capacités des parties prenantes.

Placée sous le thème « Tourisme, outil de développement local et durable en Afrique » et organisé conjointement par le ministère du tourisme gabonais et le réseau africain des professionnels du tourisme (RAPT) en partenariat avec l’ONG tourisme sans frontières, ces assises visent à terme l’essor de ce secteur sur le continent. C’est à travers des panels de communication, des ateliers de formation, des expositions et autres activités que les experts nationaux et internationaux échangeront.

Objectif: renforcer les capacités des professionnels du tourisme et de l’ensemble des parties prenantes notamment les acteurs institutionnels, les collectivités locales et internationales, les associations ainsi que les ONG. Il sera question de favoriser les échanges, partages d’expérience et d’expertise et partenariats entre les professionnels du tourisme et les acteurs économiques.

A noter que ces assises s’adressent à un public large, à savoir les différents acteurs des écosystèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du Gabon, d’Afrique et du reste du monde, notamment, les professionnels du tourisme, les administrations territoriales, les collectivités locales, les acteurs culturels, les partenaires au développement, les acteurs de la société civile, les organisations internationales, les universitaires, les bailleurs de fonds, le grand public.