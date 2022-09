Gabon: Libreville hôte des journées de l’industriel en novembre 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du jeudi 10 au samedi 12 novembre 2022, le jardin botanique de Libreville va accueillir la première édition des journées de l’industriel organisée par le ministère de l’Industrie. Placé sous le thème ‹‹ Ancrer le Gabon sur la voie du développement industriel durable et inclusif », cet événement se veut un cadre d’échange et de partage et sera l’occasion pour les entreprises de présenter au public le tissu industriel gabonais.

C’est dans le cadre d’un récent entretien entre le ministre d’État, ministre de l’Industrie Pacôme Moubelet-Boubeya et les principaux acteurs du secteur de l’industrie que le membre du gouvernement a annoncé au siège de l’Agence nationale de la promotion des investissements( ANPI) le vendredi 9 septembre dernier que la capitale gabonaise va abriter les journées dédiées aux industrielles. Un rendez-vous qui vise la promotion du savoir-faire gabonais dans le domaine de l’industrie sous toutes ses formes.

La mise en place de différents panels de discussion et de transmission d’expérience sera un pan important au cours de ces journées. Plusieurs investissements, à l’issue de cette concertation, vont renforcer l’innovation et la compétitivité des entreprises industrielles gabonaises au sein du marché de la zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF). «On fait tellement de choses au Gabon, mais personne ne le sait. Ce sera donc la possibilité pour vous de montrer ce que vous faites sur une plateforme importante », a indiqué Pacôme Moubelet-Boubeya.



Pour rappel, cette grande rencontre dédiée aux industries gabonaises découle du constat fait par le membre du gouvernement lors de sa tournée au sein des sociétés industrielles en juillet 2022 .Ces journées de l’industriel préparent également le Gabon à participer dans les mois avenir à la Journée de l’industrialisation de l’Afrique qui se tiendra le 20 novembre prochain à Niamey, au Niger. Le but de cette rencontre, selon le ministre d’État à l’Industrie,est de «trouver des solutions concrètes au moment où les opérateurs sollicitent plus d’accompagnement de la part des autorités ››.