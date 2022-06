Gabon: Libreville hôte de la semaine africaine du climat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 29 août au 01 septembre 2022, se tiendront les activités de la semaine africaine du climat à Libreville sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour le changement climatique. Occasion pour les parties prenantes d’explorer la résilience face aux risques climatiques, la transition vers une économie à faibles émissions et les partenariats pour résoudre les défis urgents.

Sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour le changement climatique, la semaine africaine du climat se déroulera à Libreville du 29 août au 1er septembre prochain. Une étape importante qui devra conduire à la COP27 de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, en Égypte en novembre 2022.

En effet, cet événement permettra d’explorer la résilience face aux risques climatiques, la transition vers une économie à faibles émissions et les partenariats pour résoudre les défis urgents. Les gouvernements, les dirigeants du secteur privé, les organisations de développement, les jeunes et la société civile trouveront un terrain d’entente afin d’agir avec un objectif commun.

La rencontre comprendra également un centre d’action pour partager les actions en cours en vue de réduire les impacts climatiques et construire des communautés résilientes. « Cette semaine africaine du climat est l’occasion de faire avancer davantage la mise en œuvre du Pacte climatique de Glasgow et de l’Accord de Paris et de positionner les pays africains en tant que leaders dans la réponse mondiale au changement climatique », a déclaré le secrétaire permanent du Conseil national du climat, Tanguy Gahouma.

Notons que la Semaine africaine du climat 2022 fait partie de la série des Semaines régionales du climat 2022. La MENA Climate Week 2022 a lancé la série en mars à Dubaï et a attiré près de 4 000 personnes sur quatre jours. La Semaine du climat de l’ALC 2022 est prévue du 18 au 22 juillet à Saint-Domingue, en République dominicaine.

Esther Kengue

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris