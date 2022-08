Gabon: Libreville hôte de la semaine africaine du climat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 29 août au 2 septembre 2022, se tiendra à Libreville la Semaine africaine du climat 2022 ( AWC 2022). Un événement qui réunira les gouvernements, les leaders du secteur privé et la société civile et qui permettra à ces derniers de discuter des solutions d’action climatique régionales et de forger des partenariats régionaux.

C’est dans le but de renforcer les actions climatiques que l’ONU climat en collaboration avec les partenaires mondiaux et régionaux organise du 29 août au 2 septembre à Libreville la semaine africaine du climat. Une rencontre qui constitue une étape clé sur la voie de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27), qui se tiendra en Égypte en novembre.

Ainsi, la semaine africaine du climat sera l’occasion pour les dirigeants de travailler ensemble dans le but de réduire les impacts climatiques, s’attaquer aux inégalités sociales et d’investir dans un développement qui est bon pour l’humanité et la nature. « Les changements climatiques restent pour nous tous une urgence mondiale qui touche tous les pays. C’est notre plus grand défi collectif. Pour le Gabon, cette Semaine africaine du climat est l’occasion de faire avancer la mise en œuvre du Pacte de Glasgow pour le climat et de l’Accord de Paris, et de positionner les pays africains comme des leaders dans la réponse mondiale au changement climatique », a indiqué le secrétaire permanent du Conseil national climat Tanguy Gahouma.

Il faut souligner que l’édition 2021 de la Semaine africaine du climat, en Ouganda, avait rassemblé près 4 500 participants, notamment des représentants des gouvernements, des chefs d’entreprises et des membres de la société civile.

Geneviève Dewuno