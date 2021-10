Gabon: Libreville hôte de la 1ère édition du sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique de booster la production du pétrole, de diversifier la filière et d’en améliorer la gouvernance, le ministère gabonais du Pétrole, du gaz et des Mines organise du 20 au 22 octobre prochain à Libreville, la 1ère édition du sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique. Comme le suggère un communiqué dudit ministère parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, ce forum devrait réunir les principaux acteurs du secteur.

Partenaire stratégique de nombreux gouvernements dans le domaine du marketing pétrolier et gazier, IN-VR devrait poser ses valises du 20 au 22 octobre prochain à Libreville, à l’occasion de la toute 1ère édition du sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique. Organisé en collaboration avec le ministère gabonais du Pétrole, du gaz et des Mines, ce forum qui se tiendra aussi bien en présentiel, devrait notamment réunir les principaux acteurs du secteur.

En effet, avec en toile de fond la diversification de cette filière capitale pour l’économie gabonaise et l’amélioration de sa gouvernance, ce sommet organisé en partenariat avec les sociétés Perenco, BW Energy, Total Gabon, Gabon Oil Company, Assala Gabon S.A, Trafigura, Maurel & Prom Gabon et Sinopec, devrait grandement participer au déploiement de la task force sur la stratégie pétro-gazière. Un volet indispensable pour le gouvernement, dans sa quête de diversification.

Dans un contexte de transition énergétique, ce sommet, le premier du genre, et qui s’adresse aux principaux acteurs du secteur des hydrocarbures aussi bien au niveau national qu’international, devrait donc favoriser une meilleure connaissance d’aspects tels que le droit de l’Énergie et des Hydrocarbures, la planification et le développement d’infrastructures gazières, ou encore la transition Énergétique. Des volets indispensables à l’heure du développement des énergies renouvelables.

A noter que pour évoquer ces aspects, de nombreux experts des secteurs pétroliers, gaziers et miniers sont annoncés, en tête desquels, Vincent de Paul Massassa, ministre du Pétrole, Stéphane Bassene, DG Total Gabon, Adrien Broche, DG Perenco, David Roux, PDG Assala Energy, Ghislain Moandza Mboma, DG Anpi, ou encore Marc Ona Essangui, ​​Secrétaire exécutif Brainforest et leader de la société civile pour ne citer que ceux là. Autant d’acteurs du secteur, qui témoignent de l’importance de ce rendez-vous.