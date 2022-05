Gabon: Libreville hôte de la 1ère édition du Festival du livre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 25 au 27 mai 2022 se tiendra à Libreville, la première édition du Festival international du livre gabonais et des arts (FILIGA) dénommé « La contribution du livre à l’éveil de la jeunesse ». Occasion pour les organisateurs de permettre aux auteurs et artistes d’avoir une plateforme d’échanges, entre professionnels de la culture et hommes de médias.

Le Festival du livre qui se tiendra pour la première fois dans la capitale politique gabonaise ambitionne d’être une rencontre internationale marquée par plusieurs objectifs notamment, la sensibilisation des jeunes autour des valeurs citoyennes, la promotion des relations d’échanges et de partenariats entre les acteurs de la culture et de la solidarité, de favoriser l’acquisition et la diffusion d’une meilleure connaissance du livre et des arts et enfin permettre aux auteurs et aux artistes d’avoir un espace d’expression.

Pour cette première édition du Festival du livre, de nombreux passionnés d’art venus de tous les horizons sont attendus. De nombreux pays tels que la République de Guinée (Conakry), la France, la République Démocratique du Congo, le Tchad, le Bénin, le Congo, le Sénégal, la Côte d’Ivoir, le Cameroun, le Burkina Faso, la Centrafrique ont déjà selon les organisateurs confirmé leur présence.

72 heures durant, le Musée national de Libreville servira de cadre à ce festival international qui sera, si l’on en croit ses organisateurs « une rencontre agrémentée par l’organisation d’ateliers d’écriture, café littéraires, prestation artistiques, séminaires de formations, expositions d’art et de livres, conférences débats sur des thèmes spécifiques à leur corporation ». Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter la direction du festival au +24166043244 ou +24174163908.

Esther Kengue