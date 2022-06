 Gabon: l’hôpital de Melen tient son premier conseil d’administration après 40 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 8 juin 2022, s’est tenu le premier conseil d’administration du Centre hospitalier régional Estuaire de Melen (CHREM). Une rencontre qui avait pour objectif, de traiter les problèmes inhérents au fonctionnement de cet établissement hospitalier afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients.

C’est en présence du Directeur général du CHREM Eddy Blaise Mabadi, du président du conseil d’administration Théophile Mba Andeme et des administrateurs que s’est tenu le premier conseil d’administration de l’hôpital de Melen 40 ans après sa création. Il était question lors de ce conseil d’évaluer les difficultés du centre régional de melen et trouver des solutions pérennes aux différents maux qui minent ladite structure.

En effet, habitué au conseil de gestion depuis sa création, ce conseil d’administration a permis d’aborder plusieurs questions et faire un bilan de son fonctionnement. « Il s’ agit de regarder les questions des ressources humaines, du matériel, des équipements médico-techniques et les finances Toutes ces questions ont été abordées et au prochain conseil, nous allons certainement examiner d’autres points et les valider si possible.», a indiqué le directeur général de l’hôpital de Melen.



Par ailleurs, d’autres points ont également été abordés à savoir l’examen du bilan 2021 de l’hôpital et les perspectives pour l’année 2022. La question de finances quant à elle demeure en suspens. «On ne peut pas avoir une estimation du budget primitif parce que justement, l’exercice consiste à faire des projections après avoir fait le bilan. On fait le bilan de 2021, nous faisons des projections pour 2022. Une commission a été mise en place pour faire le cadrage pour le projet de budget de 2022. Nous aurons des réponses au courant de la semaine, notamment vendredi.», a conclu le président du conseil d’administration Théophile Mba Andeme.

Geneviève Dewuno