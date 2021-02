Gabon: l’hommage d’Annie Léa Meye à Me Méré

La disparition le 27 janvier 2021 à Paris en France de l’Avocat et fervent défenseur des Droits de l’Homme Me Fabien Méré n’a pas fini de susciter des réactions au sein du landerneau politique gabonais. La dernière en date est celle du cadre de Démocratie nouvelle (DN) Annie Léa Meye qui, dans une publication sur son compte Facebook, a tenu à saluer la mémoire de celui qui selon elle appartient désormais « au patrimoine commun de tous les défenseurs de la démocratie et des droits de l’Homme ». Ci-dessous l’intégralité de son hommage.

« Chers tous ,

Maître Fabien Méré a tiré sa révérence.

Face à la mort , il n’est la propriété de personne .

C’est un fils du Gabon qui s’en va .

Le combat pour la démocratie, l’Alternance et le Changement n’est pas l’apanage de l’opposition .

C’est le rêve de tout gabonais qui croit en un Gabon meilleur .

Maître Fabien Méré a fait le choix de la Résistance mais tous ses amis , sa corporation , et tous ceux qui l’ont connu , aimé et respecté ne partageaient pas nécessairement son choix .

Beaucoup l’ont critiqué mais il n’en demeure pas moins qu’ils reconnaissent sa valeur.

Alors , qu’on nous laisse libre de lui rendre hommage .

Face à la mort de cet illustre fils du Gabon , il n’y a point de place aux querelles de chiffonniers .

Maître Fabien Méré appartient désormais au patrimoine commun de tous les défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme .

Maître Fabien Méré est mort pour qu’il vive à jamais .

Alors , trêve de polémiques et … silence !!! Le maître est allé se reposer .Joyeuse éternité Fabien Méré »