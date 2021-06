Gabon: l’exposition «Voyeur» du photographe Orassio à découvrir à l’IFG

Du 05 juin au 08 juillet 2021 l’Institut français du Gabon (IFG) accueille l’exposition « Voyeur » autour de l’œuvre du photographe gabonais Dougandaga Ulrich Andry plus connu sous le pseudonyme de Orassio. Une exposition qui a pour objectif de faire découvrir aux publics la perception de l’artiste quant aux rencontres qu’il fait, la beauté du paysage ou encore les brins d’histoire que son appareil photo a pu capturer.

Ce vendredi 05 juin 2021 à l’Institut français du Gabon a eu lieu le vernissage de l’exposition « Voyeur » du jeune artiste photographe Orassio. Cette journée qui a marqué les premiers temps forts d’une série d’un mois et demi d’exposition photographique de paysages et de personnes représentatifs de ses rencontres a été l’occasion pour Dougandaga Ulrich de planter le décor et plonger les invités dans l’esprit de son œuvre.

Photos en noir et blanc, images prises sous plusieurs angles, et dans différentes villes, musique d’ambiance et recit de l’artiste pour chaque photo, c’était le décor planté par Orassio pour replacer les « Voyeurs » dans un contexte en phase avec la thématique abordée. A travers les 37 photos que comptent l’exposition prises durant 7 ans, le photographe veut faire voyager les visiteurs de son exposition. « A travers ces photos je peux vous offrir une pause. Une pause pour prendre le temps d’observer, de réfléchir, de rêver mais surtout une pause parce que tout va trop vite. La photographie c’est ça, c’est prendre le temps d’une pause », a-t-il expliqué.

In fine, ce qu’il faut retenir, c’est que de nombreuses œuvres de Orassio mettant en avant ses rencontres, sa vision et ses voyages sont exposées à compter du samedi 05 juin 2021, à partir de 10 heures. « Aujourd’hui, parler de voyeur, c’est parler de 7 ans durant lesquels chaque image me rappelle combien de fois vivre, c’est particulier. Je suis parti de chanteur, puis graphiste, pour enfin vivre de la photo. L’émotion me tient le coeur, quand je repense aux différentes péripéties par lesquelles je suis passé pour obtenir ce tout. », a-t-il indiqué.

Cette exposition sera notamment l’occasion de rencontrer l’artiste, qui partagera les différentes expériences vécues pendant qu’il a travaillé sur le projet. La clôture de l’exposition, le 08 juillet prochain, les tableaux et portraits sont en vente et à disposition pour toute personne désireuse de les acquérir.