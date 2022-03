Gabon: l’exposition «initiation à l’école de la forêt» se découvre à l’IFG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une aubaine pour tous les traditionalistes et amoureux de la culture. Du 17 mars au 02 avril 2022, se tiendra l’exposition Banzi « initiation à l’école de la forêt » à l’institut français du Gabon. Occasion pour la réalisatrice Hélène Charpentier en collaboration avec le collectif Zorbam de partager ses riches expériences diversifiées au cœur de la tradition Bwiti.

En effet, cet événement aura pour but de partager, de retracer ses multiples découvertes lors de son séjour dans un petit village de médecins traditionalistes. Entre modernité et tradition, des cultures urbaines aux cultures traditionnelles, de la ville à la forêt, de l’intérieur à l’extérieur de soi, ces aventures seront en images et en paroles.

Plusieurs moments forts accompagneront ce projet notamment la réalisation d’une fresque en public par Kouka Ntadi (artiste peintre, d’origine franco-congolaise,)les 17, 18 et 19 mars de 10h à 12h ensuite, vernissage et présentation des oeuvres respectives d’Hélène Charpentier et Kouka Ntadi « Banzi » et Bantu le samedi 19 mars à 14h30 enfin, le concert BANZI: Bouyidma Punzu le samedi 19 mars à 19h.

Il faut signifier que lesdites activités sont ouvertes au public en dehors de l’entrée au concert dont le prix est de 2000 FCFA. En revanche, pour les personnes abonnées à l’institut français l’entrée est à 1000 FCFA. Pour ceux et celles qui voudront y prendre part, vous êtes priés de confirmer votre présence avant le 18 mars au +241 65541639.

Pour information, Hélène Charpentier est une jeune réalisatrice de nationalité française, passionnée par l’art et la tradition africaine et gabonaise en particulier. Elle arpente les forêts gabonaises afin de se familiariser avec ses rites et coutumes, lui permettant ainsi de combiner sa profession et sa passion pour la tradition.